Résultat de la législative à Treize-Septiers : en direct

12/06/22 11:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Treize-Septiers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:21 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Treize-Septiers ? Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Treize-Septiers et il reste encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Treize-Septiers

Les élections législatives 2022 auront lieu à Treize-Septiers comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Vendée

Tête de liste Liste Bruno Dalcantara Rassemblement National Théodore Babarit Ecologistes Amine Umlil Droite souverainiste Erick Marolleau Divers droite Véronique Besse Divers droite Denis Le Bars Divers droite Virginie Fouquet Divers gauche Claude Bour Divers extrême gauche Céline Sauvêtre Nouvelle union populaire écologique et sociale Martine Leguille-Balloy Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Treize-Septiers : les enjeux

Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 40,3% des suffrages au premier tour à Treize-Septiers, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,7% et 13,9% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Treize-Septiers avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 66,1% des voix, laissant ainsi à Marine Le Pen 33,9% des suffrages. Les administrés de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 3 326 citoyens de Treize-Septiers seront invités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant voteront-ils ?