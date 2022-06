Résultat des législatives à Uxegney - Election 2022 (88390) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Uxegney

Le résultat des élections législatives 2022 à Uxegney est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Vosges

Le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Uxegney est désormais connu. C'est le candidat Les Républicains qui a encaissé le plus de suffrages auprès des 1944 électeurs d'Uxegney inscrits dans la 1ère circonscription des Vosges. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription, 80 autres communes participant également au résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Vosges. Stéphane Viry a accumulé 40% des suffrages. Emmie Moons (Rassemblement National) et Jules Fetet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à 21% et 17% des voix. Le taux de participation s'élève à 52% des habitants autorisés à fréquenter les urnes dans la commune pour cette circonscription électorale (soit 1 013 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Uxegney Stéphane Viry Les Républicains 37,21% 40,46% Emmie Moons Rassemblement National 20,50% 21,29% Jules Fetet Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,62% 16,57% Anne-Sophie Monange Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,24% 14,96% Stéphane Perry Reconquête ! 3,38% 3,11% Mohamed Ait Ahmed Ecologistes 1,92% 1,81% Eric Duparcq Droite souverainiste 1,21% 1,00% Evelyne Abbot Divers extrême gauche 0,82% 0,30% Maxime Nicolazzi Divers extrême gauche 0,59% 0,20% Elisabetta Rossato Divers 0,31% 0,30% Ihsane Ajdir Divers 0,20% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Uxegney Taux de participation 47,50% 52,11% Taux d'abstention 52,50% 47,89% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,28% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,39% Nombre de votants 36 465 1 013

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Uxegney sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:34 - Quel résultat pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Uxegney ? Les votants d'Uxegney avaient accordé 14,11% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,7% et 1,39% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 20,2% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune. 16:30 - À Uxegney, des sondages aussi révélateurs ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Uxegney, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 32,58% des suffrages. A la suite, remontait Emmanuel Macron à 29,47%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,11% et Éric Zemmour à 5,56%. Le président-candidat se plaçait à en revanche 27,85% des votants à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront sans doute modifier ce tableau à Uxegney. Il faut se rappeler que la majorité a chuté très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Uxegney Le niveau de participation sera indiscutablement un facteur important de ces législatives à Uxegney. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 936 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 20,66% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 20,25% au premier tour. La hausse des prix de l'essence qui alourdit les finances des familles est notamment en mesure d'impacter la participation à Uxegney (88390). 11:30 - L'abstention à Uxegney peut-elle encore augmenter à l'occasion des législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'analyse des derniers scrutins est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 53,6% des inscrits sur les listes électorales d'Uxegney avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 49,77% pour le round deux. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Uxegney ? Les paramètres de ces législatives à Uxegney sont limpides : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où sont en lice 11 candidats. Un nombre de candidatures comparable à celui des autres circonscriptions de France. Les votants ont jusqu'à 19 heures en fin de journée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture du bureau de vote a en effet été prolongé dans la commune pour booster la mobilisation.

Législatives 2022 à Uxegney : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Uxegney seront invités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. Vers quelle candidature iront-ils ? Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 32,58% des suffrages au premier tour à Uxegney, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et celui qui fit office de 3e homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 29,47% et 14,11% des suffrages. A l'inverse du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 52,13% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47,87% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?