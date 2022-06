En direct

19:35 - Quel verdict pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Vauhallan ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 16,24% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Vauhallan le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 7,3% et 1,4% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 24,94% pour la Nupes pour ces législatives à Vauhallan.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Vauhallan ? Emmanuel Macron avait gagné la première position à la dernière élection présidentielle à Vauhallan avec 42,19% des suffrages exprimés, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 16,24%, au-dessus de Marine Le Pen à 9,71% et Valérie Pécresse à 7,85%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront certainement infléchir la donne et donc le résultat des législatives à Vauhallan ce dimanche. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national est venu coller les 20%.

14:30 - L'abstention demeure le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Vauhallan À Vauhallan, l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif sera incontestablement le taux d'abstention. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les prix des matières premières pourraient potentiellement inciter les citoyens de Vauhallan à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,43% des électeurs de la localité. La participation était de 82,88% au premier tour, ce qui représentait 1 312 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention à Vauhallan peut-elle encore augmenter lors des législatives ? Comment ont voté d'habitude les habitants de cette commune lors des dernières élections ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, 1 559 inscrits sur les listes électorales de Vauhallan avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 63,95%), contre une participation de 55,1% pour le second tour. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.