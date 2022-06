Résultat des législatives à Vendeuvre-sur-Barse - Election 2022 (10140) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Résultat des législatives 2022 à Vendeuvre-sur-Barse

Le résultat des élections législatives 2022 à Vendeuvre-sur-Barse est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Aube

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Aube

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vendeuvre-sur-Barse Jordan Guitton (Ballotage) Rassemblement National 36,31% 34,26% Grégory Besson-Moreau (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,24% 28,55% Stéphanie Fraenkel Les Républicains 16,21% 12,46% Laurent Spagnesi Nouvelle union populaire écologique et sociale 14,51% 17,65% Hervé Giacomoni Reconquête ! 3,52% 3,11% Marie-Elisabeth Canaud Divers 2,81% 2,42% Lionel Paillard Divers extrême gauche 1,37% 0,87% Lydie Pieplu Divers centre 1,03% 0,69% Participation au scrutin Circonscription Vendeuvre-sur-Barse Taux de participation 49,72% 41,94% Taux d'abstention 50,28% 58,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 2,19% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,34% Nombre de votants 32 087 593

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Vendeuvre-sur-Barse. Pour le premier tour des élections législatives, les 1414 habitants de Vendeuvre-sur-Barse inscrits dans la 1ère circonscription de l'Aube se sont prononcés pour le candidat Rassemblement National. Le taux d'abstention s'établit à 58% des habitants habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de l'Aube. Reste encore à savoir si les électeurs des 217 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux de Vendeuvre-sur-Barse. Jordan Guitton a effectivement recueilli 34% des voix. Grégory Besson-Moreau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Laurent Spagnesi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent respectivement 29% et 18% des voix.

Législatives 2022 à Vendeuvre-sur-Barse : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Vendeuvre-sur-Barse (Aube) seront invités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 40,2% des suffrages au premier tour à Vendeuvre-sur-Barse, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 23,9% et 12,5% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Vendeuvre-sur-Barse avec 57,1% des votes, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 42,9% des votes.