Résultat de la législative à Villars : en direct

En direct

18:57 - Quel résultat aux législatives de Villars pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une clé du résultat de ces législatives, à Villars comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 20,22% des suffrages il y a deux mois sur place. Les reports des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,08% et 2,03% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 7,11% à gauche, en plus du score de Mélenchon.

16:30 - À Villars, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? La majorité présidentielle a vu son score reculer à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures se répéteront probablement à Villars ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or au premier tour de la dernière présidentielle, à Villars, Emmanuel Macron glanait la tête du vote avec 28,65% des voix, devant Marine Le Pen à 24,78%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 20,22% et Éric Zemmour à 5,87%.

14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives à Villars demeure l'abstention À Villars, le niveau d'abstention sera indéniablement un critère déterminant de ces législatives 2022. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie est susceptible de détourner l'attention des habitants de Villars de leur devoir civique. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 73,24% au sein de la commune, contre une participation de 77,74% au premier tour, soit 4 639 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Villars ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 6 051 inscrits sur les listes électorales de Villars avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 48,59%). La participation était de 43,53% pour le deuxième round.