En direct

20:02 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Villié-Morgon ? Une des questions clés de ces législatives, en France comme à Villié-Morgon, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait atteint 12,51% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,88% et 0,73% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 17,12% à Villié-Morgon pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les études sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Villié-Morgon ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Ces indications des derniers jours se répercuteront probablement sur les législatives à Villié-Morgon dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Villié-Morgon avec 29,19% des votes exprimés, au 1er round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 27,94%, devant Jean-Luc Mélenchon à 12,51% et Éric Zemmour à 10,39%.

14:30 - L'abstention reste le chiffre clé de ces élections législatives à Villié-Morgon Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Villié-Morgon ? La hausse des prix de l'essence qui pèse sur les finances des ménages pourrait potentiellement impacter le taux de participation à Villié-Morgon (69910). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 21,29% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 19,65% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Villié-Morgon ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers scrutins. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 57,01% des électeurs de Villié-Morgon avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 50,48% pour le deuxième round.