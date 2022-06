Résultat de la législative à Vire Normandie : en direct

18:48 - Quel résultat aux législatives de Vire Normandie pour la coalition de gauche ?

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des questions clés de ces élections législatives 2022, à Vire Normandie comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 14,86% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,25% et 1,64% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 20,75% à Vire Normandie pour ce premier tour.