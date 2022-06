Résultat des législatives au Breuil - Election 2022 (71670) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le résultat de l'élection législative 2022 au Breuil a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Le taux de participation parmi les habitants autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire s'élève à 49% (soit 1 418 votants). Au niveau de la localité, Rémy Rebeyrotte a amassé 34% des voix. Sandrine Baroin (Rassemblement National) et Richard Beninger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupèrent respectivement 24% et 22% des voix. Les citoyens des 126 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux du Breuil ?