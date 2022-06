Résultat des législatives au Perrier - Election 2022 (85300) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 au Perrier

Le résultat des élections législatives 2022 au Perrier est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Vendée

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier tour de l'élection législative au Perrier. Au Perrier, les 1777 électeurs inscrits dans la 3ème circonscription de la Vendée ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'issue finale de la législative à l'échelle de cette circonscription dépendra de la conduite des électeurs des 31 autres communes qui la composent. Stéphane Buchou a collecté 35% des votes. Il coiffe au poteau Corinne Fillet (Rassemblement National) et Aurélien Mauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent 31% et 15% des votes. Le niveau de l'abstention parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Vendée atteint 55%, ce qui représente 971 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Perrier Stéphane Buchou Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,07% 35,35% Corinne Fillet Rassemblement National 21,39% 30,68% Aurélien Mauger Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,45% 14,52% Alain Blanchard Les Républicains 15,83% 8,08% Benjamin Andre Ecologistes 4,36% 3,66% Armelle Guénolé Droite souverainiste 2,05% 3,03% Jean-Baptiste Moreau Divers droite 1,72% 3,28% Philippe Festien Divers extrême gauche 1,13% 1,39% Participation au scrutin Circonscription Le Perrier Taux de participation 49,93% 45,36% Taux d'abstention 50,07% 54,64% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37% 1,74% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,00% Nombre de votants 67 532 806

Législatives 2022 au Perrier : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 076 citoyens du Perrier (85) seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 31,2% des votes au premier tour au Perrier, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et celui qui fut le troisième homme de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 31,1% et 12,0% des votes. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en captant 50,9% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 49,1% des voix.