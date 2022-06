Résultat des législatives au Sourn - Election 2022 (56300) [PUBLIE]

12/06/22 21:22

Résultat des législatives 2022 au Sourn

Le résultat des élections législatives 2022 au Sourn est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Morbihan

Le résultat de l'élection législative 2022 au Sourn a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de suffrages de la part des 1752 citoyens du Sourn de la 3ème circonscription du Morbihan. Au sein de la ville, Nicole Le Peih a accumulé 31% des votes. Marie Madeleine Dore-Lucas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alice Gohin (Rassemblement National) la suivent grâce à 26% et 18% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription du Morbihan s'élève à 51% (893 votants). Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut encore basculer si les électeurs des 49 autres communes qui la composent votent différemment de ceux du Sourn.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Sourn Nicole Le Peih Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,13% 31,14% Marie Madeleine Dore-Lucas Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,51% 25,62% Alice Gohin Rassemblement National 18,73% 17,51% Benoît Quéro Les Républicains 17,00% 14,45% Régis Le Gall Reconquête ! 2,96% 1,88% Lionel Guy Marie Epaillard Ecologistes 2,68% 2,70% Lydie Massard Régionaliste 1,92% 2,23% Julie Cuciniello Droite souverainiste 1,74% 1,29% Julie Lepert Divers extrême gauche 1,15% 1,06% Pierre-Alexandre Lugué Régionaliste 1,01% 1,06% Charlène Coudé Ecologistes 1,00% 0,94% Yoann Lopez Divers centre 0,17% 0,12% Participation au scrutin Circonscription Le Sourn Taux de participation 50,64% 50,97% Taux d'abstention 49,36% 49,03% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69% 3,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79% 1,46% Nombre de votants 48 935 893

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Sourn sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:59 - Quel résultat aux législatives du Sourn pour les Insoumis et leurs alliés ? Dans les 2 bureaux de vote du Sourn, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait obtenu 16,15% des suffrages le dimanche 10 avril. Les reports des votes socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,19% et 1,84% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc viser un total théorique de 22,18% au Sourn pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 au Sourn ? Avec 29,37% des suffrages, au premier tour au Sourn, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place lors du dernier scrutin présidentiel. Marine Le Pen terminait deuxième à 25,99%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,15% et Valérie Pécresse à 5,36%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront sans doute bouleverser cette donne et donc le résultat des législatives au Sourn ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Dans le même temps, le Rassemblement national est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces élections législatives au Sourn Au Sourn, le taux d'abstention sera immanquablement un facteur important du scrutin législatif 2022. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait de nature à éloigner les électeurs du Sourn des isoloirs. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 18,6% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 18,89% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Quel était le taux de la participation au Sourn en 2017 ? Comment ont voté habituellement les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 49,56% au premier tour des votants du Sourn, à comparer avec un taux d'abstention de 43,12% pour le deuxième tour. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures au Sourn Les caractéristiques de ces législatives au Sourn sont simples : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où sont en lice 12 candidats. Un chiffre au-dessus de celui du reste du pays. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour favoriser la mobilisation.

Législatives 2022 au Sourn : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant au Sourn (56) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français. A l'occasion de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 29,37% des suffrages au premier tour au Sourn, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de la dernière présidentielle et celui qui endossa le costume du 3e homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 25,99% et 16,15% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants du Sourn avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 58,46% des voix, laissant par conséquent à Marine Le Pen 41,54% des suffrages. Les citoyens de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?