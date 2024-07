Résultat des législatives 2024 à Amiens : les premiers chiffres du 2e tour

Selon le Courrier Picard, Philippe Théveniaud, président du bureau de vote Elbeuf II d’Amiens s’est plaint dans la matinée du manque de personnel pour la bonne tenue de ce second tour des élections législatives. L'Amiénois explique qu'il n'a même pas eu le temps de se rendre dans un bureau de vote pour déposer son bulletin, du fait qu'ils ne seraient que quatre assesseurs pour veiller au bon déroulement de ce second tour dans le bureau Elbeuf II. Philippe Théveniaud espère donc que d'autres bénévoles puissent le rejoindre d'ici la fin de la journée.

16:20 - Les enjeux locaux d'Amiens : tour d'horizon démographique

Au cœur de la campagne électorale législative, Amiens se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 133 625 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 8 535 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (59,2%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 10 936 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 10,68%, contribue à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2202,83 € par mois, la commune affiche un taux de chômage de 20,09%, annonçant une situation économique instable. À Amiens, où la jeunesse équivaut à 45% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.