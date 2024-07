Résultat des législatives 2024 à Caluire-et-Cuire : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Caluire-et-Cuire aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la commune de Caluire-et-Cuire, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,49%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (56,24%) met en avant l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 29,39%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,65% et d'une population immigrée de 9,60% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (46,15%), témoigne d'une population instruite à Caluire-et-Cuire, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.