Résultat des législatives 2024 à Carcassonne : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Carcassonne : ce qu'il faut savoir

Comment les électeurs de Carcassonne peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 20,36%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (47,22%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 704 € par an, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,80% et d'une population immigrée de 13,45% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Carcassonne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 32,86% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.