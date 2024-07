En direct

21:11 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Champigny en Rochereau : 49,24% au second tour La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Front populaire ? La question se pose avec plus de force encore pour ce 2e tour. Une première réponse : le bloc a glané 28,06% des suffrages au niveau national dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le Front populaire a pour sa part obtenu 23,8% des suffrages en moyenne sur les 2 découpant la ville. Une performance à compléter néanmoins avec les 25,3% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,09% pour Yannick Jadot, 2,99% pour Fabien Roussel et 1,72% pour Anne Hidalgo). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 49,24% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le RN favori pour les législatives à Champigny en Rochereau ? Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. La progression du RN semble déjà puissante à Champigny en Rochereau entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (22,27%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (36,95%), de l'ordre de 14 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant au RN une progression de 130 à 160 sièges comparé aux élections de 2022 (89 sièges). Suffisamment pour anticiper une installation durable du parti dans la localité, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:05 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Champigny en Rochereau ce dimanche ? D'après les enquêtes des sondeurs diffusées juste avant le second tour, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de gagner pas loin de 250 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'alliance des partis de gauche devrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron préserveraient une centaine de sièges. Il faut cependant tenir compte des caractéristiques locales. Si on devait établir un vote de Champigny en Rochereau, ce sont les candidats Rassemblement National qui sont arrivés en tête puisqu'ils ont enregistré 36,95%, sur l'ensemble des 2 circonscriptions que regroupe l'agglomération, le 30 juin dernier, au soir du premier tour de la législative. Les candidats Union de la gauche et Horizons les suivaient en recueillant, dans l'ordre, 23,8% et 19,52% des électeurs. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Emmanuelle Darles (RN) dans la 1re circonscription avec 34,85% et Estelle Chevallier (RN) dans la 2e circonscription avec 39,8%. A l'échelle des circonscriptions, l'affiche était sensiblement la même avec cette fois, aux premières places dans chacune d'elles, Lisa Belluco dans la 1re avec 33,14% et Sacha Houlié dans la 2e avec 33,21%.

19:21 - Législatives 2024 à Champigny en Rochereau : une participation inattendue ? L'observation des scrutins électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Le 30 juin dernier, 65,7% des électeurs de Champigny en Rochereau ont participé lors du premier round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, sur les 1 483 personnes en âge de voter à Champigny en Rochereau, 47,81% avaient en effet pris part au vote. La participation était de 50,29% en 2019. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 65,7% de participation lors du 1er tour des législatives à Champigny en Rochereau À Champigny en Rochereau, l'un des critères essentiels des élections législatives 2024 est indéniablement le niveau de participation. Dans la ville, 65,7% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,42% au premier tour. Au deuxième tour, 45,32% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,06% au sein de la ville. Le taux de participation était de 74,55% au deuxième tour, soit 1 075 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics pourraient en effet inciter les citoyens de Champigny en Rochereau (86170) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Les défis socio-économiques de Champigny en Rochereau et leurs implications électorales Quel portrait faire de Champigny en Rochereau, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 914 habitants répartis dans 881 logements, cette localité présente une densité de 78 hab/km². Avec 80 entreprises, Champigny en Rochereau offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 21,0% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 19,25% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,81% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,17% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 362,52 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, Champigny en Rochereau incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.