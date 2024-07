Résultat des législatives 2024 à Laval : les premiers chiffres du 2e tour

L'étude des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre le vote des électeurs de cette ville. À Laval, le pourcentage de participation lors du premier round des législatives 2024 est monté à 67,22%, plus élevé de 16 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, 31 251 personnes aptes à participer à une élection à Laval avaient en effet pris part au scrutin (soit 51,69%). Le taux de participation était de 52,45% il y a 5 ans. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

La participation constitue à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la ville, dimanche, 32,78% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des législatives 2024. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 26,65% des personnes en âge de voter dans la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 26,08% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,83% au premier tour et 52,34% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Laval aujourd'hui ? La perte de pouvoir d'achat serait en mesure d'impacter la stratégie de vote des électeurs de Laval.

17:29 - Analyse socio-économique de Laval : perspectives électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Laval se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 49 657 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 780 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (69,57%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 4 105 résidents étrangers, représentant 8,27% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 32,6% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1295,35 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Laval contribue à façonner l'avenir français.