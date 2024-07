Résultat des législatives 2024 à Pamiers : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse socio-économique de Pamiers : perspectives électorales

Dans la ville de Pamiers, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 16,38% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,7% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 1946,45 euros/mois peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,93% et d'une population immigrée de 11,82% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Pamiers mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 35,78% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.