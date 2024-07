Résultat des législatives 2024 à Saumur : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau de participation constitue indéniablement l'un des facteurs principaux du scrutin législatif. Dans la commune, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 66,75%. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 48,49% au premier tour et 46,14% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Saumur ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 19 112 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 71,42% étaient allés voter. Le taux de participation était de 72,19% au second tour, c'est-à-dire 13 800 personnes. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique est par exemple capable de ramener les citoyens de Saumur (49400) dans les isoloirs.

17:29 - Saumur et législatives : démographie, économie et choix électoraux

La composition démographique et socio-économique de Saumur détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,74% ont plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2086,52 euros par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 9 269 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (18,19%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (14,31%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saumur mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,73% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.