En direct

19:50 - Le Nouveau Front populaire, une Nupes bis à gauche lors de ces législatives 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La réponse est complexe. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la Nupes avait attiré 18,62% des suffrages si on compte l'ensemble des électeurs des 2 couvrant la ville. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 9,79% à Aix-Villemaur-Pâlis le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 17% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a lourdement séduit à Aix-Villemaur-Pâlis en 5 ans Alors que conclure de cette masse de scores ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 40% voire plus à Aix-Villemaur-Pâlis ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Aix-Villemaur-Pâlis le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin va peut-être confirmer l'équilibre établi le 9 juin dernier. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen à Aix-Villemaur-Pâlis. Ladite liste a séduit 44,03% des suffrages, devant Valérie Hayer à 12,43% et Raphaël Glucksmann à 9,79%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Aix-Villemaur-Pâlis lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen a surperformé à Aix-Villemaur-Pâlis pendant la dernière présidentielle avec pas moins de 35,72% des électeurs dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,89% et 15,21% des voix. Aix-Villemaur-Pâlis n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 9,54% des suffrages. Au 2e tour, face à Macron, la patronne du RN finissait aussi première avec 57,35% contre 42,65%.

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national ce dimanche à Aix-Villemaur-Pâlis ? Le RN arrivait en première position à Aix-Villemaur-Pâlis lors des élections du Parlement il y a deux ans. Ce dernier était arrivé en tête dans la commune avec 32,11% au 1er round sur l'ensemble des votants. En effet, les résultats à Aix-Villemaur-Pâlis étaient les suivants pour les 2 circonscriptions de l'Aube couvrant la ville : Evelyne Henry (RN) dans la 2e circonscription avec 31,38% et Angélique Ranc (RN) dans la 3e circonscription avec 34,77%. Au second tour, le RN rassemblait encore 48,13% des votes, devant les candidats Les Républicains (53,75%). Dans le détail, les gagnants dans la ville étaient Valérie Bazin-Malgras (LR) dans la 2e circonscription avec 53,75% et Angélique Ranc (RN) dans la 3e circonscription avec 54,92%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Aix-Villemaur-Pâlis Dans les rues d'Aix-Villemaur-Pâlis, les élections sont en cours. Avec ses 3 437 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 200 entreprises, Aix-Villemaur-Pâlis est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (67,02%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 30,67% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2018,06 €/mois, la commune affiche un taux de chômage de 19,86%, synonyme d'une situation économique instable. En résumé, Aix-Villemaur-Pâlis incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Les élections législatives à Aix-Villemaur-Pâlis (10160) sont lancées À Aix-Villemaur-Pâlis (10160), l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,47% au premier tour. Au second tour, 54,52% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Aix-Villemaur-Pâlis ? Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,69% dans la ville. L'abstention était de 25,08% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient par exemple susceptibles faire augmenter le taux de participation à Aix-Villemaur-Pâlis.