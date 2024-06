Résultat des législatives à Amiens : les premières tendances de fond sur le 1er tour

18:33 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des législatives à Amiens ? Que tirer de tous ces chiffres ? Si on extrapole la progression du RN lors des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN pourrait s'élever à environ 22% à Amiens. Une estimation qui concorde avec les points également arrachés par la formation politique dans la zone sur la même période (20.48% pour Jordan Bardella en 2019 et 24.8% le 9 juin dernier) : un bond de 4,32 points qui peut toujours grimper.

17:58 - Découvrez la participation à 17h dans la Somme Les taux de participation à 17h sont tombés. Dans la somme, ce chiffre s'établit à 60,15% C'est un poil au dessus de la participation nationale (59%), mais cela reste une forte hausse par rapport au premier tour des législatives de 2022 où la participation à 17h s'établissait à 41,80%.

17:46 - 24.8% pour Jordan Bardella à Amiens le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus avisé au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur le détail, 8619 électeurs d'Amiens ont en effet choisi la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, glanait 24.8% des suffrages contre Manon Aubry à 18.6% et Valérie Hayer à 15.54%.

16:56 - Un taux de participation élevé à midi dans la Somme (80), où se présente François Ruffin Dans la Somme (80) où le député sortant François Ruffin, figure majeure du Nouveau Front Populaire, est confronté à la poussée du RN, le taux de participation à midi s'élevait à 27,51% contre 18,52% en 2022.

16:55 - 31.27% pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle à Amiens Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 31.27% et Emmanuel Macron avec 30.05% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du président de la République à Amiens. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 17.88%. Et La candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 32.14% contre 67.86%.

16:36 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Amiens ? Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville d'Amiens, cumulant 14.17% des suffrages sur place, contre 38.38% en moyenne pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville François Ruffin (NUP) dans la 1re circonscription avec 51.11% et Zahia Hamdane (NUP) dans la 2e circonscription avec 34.15%. A l'issue du second round, ce sont encore des candidats LFI-PS-PC-EELV qui vont cumuler le plus de votes, avec 56.27% à l'échelle communale.

15:48 - Amiens : démographie, élections et stratégies politiques A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Amiens foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 133 625 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 8 535 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 45% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 18,76% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 10 936 personnes (8,15%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2202,83 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,09%, synonyme d'une situation économique tendue. À Amiens, où la jeunesse équivaut à 45% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:59 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Amiens Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Amiens (80000) ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,82% au premier tour. Au deuxième tour, 56,68% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Amiens pour les législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 32,44% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 31,02% au premier tour.