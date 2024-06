Résultat des législatives à Bernwiller : l'élection 2024 en direct

14:25 - Bernwiller : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quel impact auront les habitants de Bernwiller sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,35%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (85,77%) met en avant l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,75%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 483 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,73%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,65%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Bernwiller mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 15,53% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.