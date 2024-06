Résultat des législatives à Caluire-et-Cuire : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Une prévision de 27% à 36% pour le Front populaire à Caluire-et-Cuire Une autre interrogation de ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 18,42% à Caluire-et-Cuire pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 10,14% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,81% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,25% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme tournant autour des 36% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Caluire-et-Cuire, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 27,35% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des législatives à Caluire-et-Cuire ? Que tirer de cette masse de chiffres ? La progression du RN est déjà forte à Caluire-et-Cuire entre le score de Jordan Bardella en 2019 (12,1%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (18,23%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un cas particulier pour Caluire-et-Cuire lors des élections européennes Se retourner sur le dernier vote en date peut aussi sembler évident au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Grand favori des sondages, Jordan Bardella a enregistré une petite dérouillée en effet aux élections européennes 2024 sur place. Le jeune loup est arrivé troisième, avec 18,23%, contre Valérie Hayer avec 18,99% et Raphaël Glucksmann avec 18,42%.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Caluire-et-Cuire ? Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la référence pour estimer une tendance politique locale. Chose rare : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Elle avait accumulé 11,69% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,75%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,58% et Marine Le Pen avec 11,69%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 24,24% contre 75,76%).

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc présidentiel la dernière fois Le score du RN sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections des députés 2024. Avec 9,01% à Caluire-et-Cuire, le Rassemblement national était distancé par les 31,56% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Sur la commune de Caluire-et-Cuire, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

11:02 - Les données démographiques de Caluire-et-Cuire révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Caluire-et-Cuire est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 29,39% de cadres supérieurs pour 43 572 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 4 317 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 11 654 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 17,41% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 26,45% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 2 883 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 3078,82 euros par mois, la commune ambitionne un avenir prospère. Ainsi, Caluire-et-Cuire incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Caluire-et-Cuire L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, parmi les 30 593 inscrits sur les listes électorales à Caluire-et-Cuire, 39,26% étaient restés chez eux. L'abstention était de 44,93% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,09% au premier tour et seulement 48,47% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour.