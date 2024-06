Résultat des législatives à Carcassonne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du score de la Nupes à Carcassonne ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, reste une inconnue. A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 14,4% à Carcassonne. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 11,46% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,93% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,21% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 30% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Carcassonne, la Nupes avait par ailleurs réuni 28,28% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions de la ville, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné comme très proche de l'alliance macroniste par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - La forte évolution de l'extrême droite à Carcassonne en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des éléments se dégagent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Carcassonne entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera pas loin des 40% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Carcassonne il y a trois semaines Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Carcassonne. Ladite liste a glané 37,07% des suffrages, soit 5542 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 14,4% et Valérie Hayer à 11,65%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Carcassonne au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix du président de la République qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Elément saillant : le Rassemblement national avait fait au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à Carcassonne que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La patronne du mouvement avait engrangé 26,03% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 23,8% et 22,15%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 47,46% contre 52,54%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Carcassonne ? Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Carcassonne, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 27,45% des habitants passés par les urnes ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 28,28% en moyenne pour les candidats Nupes . Sophie Courrière Calmon (NUP) dans la 1re circonscription avec 29,06% et Julien Rancoule (RN) dans la 3e circonscription avec 28,97% étaient respectivement arrivés en tête à Carcassonne au premier tour. Au second tour, il triomphait pourtant avec 51,13% des voix, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (48,87%). Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Christophe Barthès (RN) dans la 1re circonscription avec 50,7% et Julien Rancoule (RN) dans la 3e circonscription avec 52,65%.

11:02 - Carcassonne : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale législative, Carcassonne se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 46 218 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 4 526 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (66,82%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les 4 573 résidents étrangers, représentant 9,80% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 704 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,36%, annonçant une situation économique fragile. À Carcassonne, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux défis français.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Carcassonne pour les législatives Au cours des dernières années, les 47 345 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 51,66% des électeurs de Carcassonne (Aude) s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 51,42% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 46,08% au premier tour et seulement 46,55% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Carcassonne ? Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 71,25% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 74,1% au premier tour, soit 22 004 personnes.