19:47 - À Champigny en Rochereau, que vont trancher les supporters de l'ancienne Nupes ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 14,05% à Champigny en Rochereau. Mais la gauche vise bien mieux ce soir, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 25% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives en 2022, à Champigny en Rochereau, la Nupes avait par ailleurs réuni aussi 25,3% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions correspondant à la ville. Un score à comparer enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement progressé à Champigny en Rochereau Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais des éléments apparaissent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Il n'est pas impossible que le RN finisse à près de 30% à Champigny en Rochereau ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Champigny en Rochereau dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Dans le détail, 220 habitants de Champigny en Rochereau passés par les urnes se sont en effet tournés vers l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella glanait ainsi 32,54% des voix face à Valérie Hayer à 14,5% et Raphaël Glucksmann à 14,05%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Champigny en Rochereau en 2022 ? La présidentielle est probablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Champigny en Rochereau avec 26,41% contre 26,86% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,15% et 5,63% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 44,15% contre 55,85%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Champigny en Rochereau, obtenant 22,27% des votes sur place, contre 28,03% en moyenne pour les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Françoise Ballet-Blu (ENS) dans la 1re circonscription avec 26,63% et Sacha Houlié (ENS) dans la 2e circonscription avec 30,15%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux adversaires étiquetés LREM (50,76% contre 49,24% pour le RN). Les vainqueurs de l'élection dans la ville étaient donc cette fois Françoise Ballet-Blu (ENS) dans la 1re circonscription avec 51,69% et Valérie Soumaille (NUP) dans la 2e circonscription avec 50,63%.

11:02 - Les enjeux locaux de Champigny en Rochereau : tour d'horizon démographique À Champigny en Rochereau, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec une densité de population de 78 hab par km² et un taux de chômage de 6,06%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,09%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 688 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,33%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,76%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Champigny en Rochereau mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,33% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - Les législatives commencent à Champigny en Rochereau : l'abstention en question À Champigny en Rochereau, l'une des grandes inconnues de ces législatives sera indiscutablement l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,58% au premier tour et seulement 54,68% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Champigny en Rochereau ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,94% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une abstention de 25,45% au deuxième tour.