Résultat des législatives à Laval : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Le Nouveau Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 18,41% à Laval. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 36% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Laval, la Nupes avait par ailleurs enregistré 48,39% des votes au total sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les intentions de vote ?

18:42 - À Laval, des candidats RN favoris ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà forte à Laval entre le score de Jordan Bardella en 2019 (13,58%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (19,83%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points comparé aux législatives 2022 en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Laval fait exception lors des élections de juin Les résultats de ce dimanche 30 juin seront certainement plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Laval lors des dernières élections des eurodéputés à Laval, avec 22,61% des votes. La liste devançait alors celle de Jordan Bardella avec 19,83% dans la commune. Raphaël Glucksmann échouait troisième, avec 18,41%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Laval au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. Il faut noter que le RN avait affiché au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives à Laval que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait engrangé 13,99% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 35,77%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 23,03% et Marine Le Pen avec 13,99%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 25,83% contre 74,17%).

12:32 - Les candidats LFI-PS-PC-EELV en avance lors des dernières législatives à Laval Le nombre de bulletins du Rassemblement national va être le déterminant localement pour ces élections 2024. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Laval, cumulant 8,72% des votes sur place, contre 48,39% en moyenne pour les candidats Nupes répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Guillaume Garot (NUP) dans la 1re circonscription avec 52,65% et Grégory Boisseau (NUP) dans la 2e circonscription avec 35,3%. Il ne fera pas mieux au second tour, le parti voyant également les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin sur l'ensemble des électeurs.

11:02 - Laval : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Laval, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Dans l'agglomération, 16,21% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,22% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (30,43%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 15 578 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,28% et d'une population étrangère de 8,27% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,46% à Laval, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Laval : scrutin en cours Le taux d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs importants des élections législatives à Laval (53000). Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,83% au premier tour et seulement 52,34% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,08% dans la commune, contre un taux d'abstention de 26,65% au deuxième tour.