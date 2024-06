19:52 - Une fourchette de 28% à 29% pour la gauche à Pamiers

La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Front populaire ce dimanche ? Lors des élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 13,61% à Pamiers. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 29% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (10,55%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,72%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,38%). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Pamiers, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 28,75% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à compléter enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt (24,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,84% pour Yannick Jadot, 2,38% pour Fabien Roussel et 2,41% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?