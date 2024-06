En direct

19:49 - La nouvelle union de la gauche pourrait atteindre entre 18% et 22% à Picauville lors de ce premier tour La Nupes, qui n'a pas survécu malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 11,7% à Picauville il y a quelques jours. Mais ce sont 22% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,95%), de l'EELV Marie Toussaint (4,46%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,5%). A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la Nupes avait par ailleurs attiré 18,03% des bulletins en moyenne sur les 2 couvrant la ville.

18:42 - Le Rassemblement national à Picauville, un favori aux législatives ? Alors que conclure de tous ces chiffres ? Si en France, les sondages d'intentions de vote annoncent une évolution moyenne du RN à près de 15 points aux législative 2024 par rapport à son résultat des législatives 2022 (ce qui propulserait le parti de Jordan Bardella à environ 40% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que celui-ci n'a grappillé que 1 point de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Picauville aux européennes Un autre scrutin bien plus récent est venu retourner l'équilibre trouvé il y a deux ans. C'est en effet la liste RN poussée par Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Picauville, avec 33,9% des suffrages exprimés, soit 281 voix dans la ville, devant la liste de Valérie Hayer avec 20,27%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,7%.

14:32 - Picauville avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'élection présidentielle est probablement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. La commune de Picauville s'était massivement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022 puisque la figure du RN finissait avec 31,5% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 31,37% et 13,91% des voix. La quatrième place revenait à Valérie Pécresse, avec 5,3% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,1% contre 50,9%.

12:32 - Les candidats Les Républicains devant leurs concurrents lors des législatives il y a deux ans à Picauville Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour ces élections de l'Assemblée, localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Picauville, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 24,66% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 28,39% en moyenne pour les candidats Les Républicains . Philippe Gosselin (LR) dans la 1re circonscription avec 36,74% et Stéphane Travert (ENS) dans la 3e circonscription avec 38,28% étaient respectivement arrivés en tête à Picauville au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place aux candidats Les Républicains avec 66,11%. Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Philippe Gosselin (LR) dans la 1re circonscription avec 66,11% et Stéphane Travert (ENS) dans la 3e circonscription avec 58,71%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Picauville aux élections législatives Dans les rues de Picauville, le scrutin est en cours. Avec ses 3 237 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 141 entreprises, Picauville se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 16,95% des résidents sont des enfants, et 30,91% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 35,18% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2042,36 € par mois, la ville défend une économie stable malgré les défis. Pour résumer, à Picauville, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Picauville À Picauville (50250), l'une des clés de ces législatives sera indéniablement l'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,98% au premier tour. Au second tour, 59,04% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 29,4% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 27,75% au deuxième tour.