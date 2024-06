Résultat des législatives à Saint-André-de-Cubzac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un vote de gauche entre 27% et 29% à Saint-André-de-Cubzac pour ces législatives Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-André-de-Cubzac, le binôme Nupes avait en effet glané 29,19% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,11% pour Yannick Jadot, 2,3% pour Fabien Roussel et 2,02% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 13,89% à Saint-André-de-Cubzac. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 27% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a solidement gagné du terrain à Saint-André-de-Cubzac Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Saint-André-de-Cubzac entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 40% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,34% pour la liste Rassemblement national à Saint-André-de-Cubzac début juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Dans le détail, 1646 électeurs de Saint-André-de-Cubzac se sont en effet tournés vers le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella a glané 39,34% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 13,89% et Valérie Hayer à 10,13%.

14:32 - 29,84% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Saint-André-de-Cubzac Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Il faut retenir que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un score plus élevé aux législatives à Saint-André-de-Cubzac que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. Elle avait engrangé 29,84% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 23,2% et 21,83%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 50,63% contre 49,37%).

12:32 - Quel verdict pour le RN ce dimanche soir à Saint-André-de-Cubzac ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera scruté à la loupe pour cette élection législative, à l'échelle locale. Le RN tirait son épingle du jeu à Saint-André-de-Cubzac lors des législatives 2022. C'est en effet Edwige Diaz qui se plaçait en tête au premier tour avec 31,89% dans la commune, qui votait pour la 11ème circonscription de la Gironde. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 51,67%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,33%.

11:02 - Saint-André-de-Cubzac : législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Saint-André-de-Cubzac, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 11,37% et une densité de population de 466 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,08%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 3 837 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,15%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,04%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-André-de-Cubzac mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,67% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Saint-André-de-Cubzac : la mobilisation des électeurs aux législatives L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Début juin, à l'occasion des européennes, parmi les 8 505 personnes en âge de voter à Saint-André-de-Cubzac, 50,49% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 49,02% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,38% au premier tour et seulement 42,94% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-André-de-Cubzac cette année ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.