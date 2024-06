Résultat des législatives à Saumur : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur qui vont se porter les supporters de la Nupes disparue à Saumur ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Le jour du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la Nupes avait obtenu 21,87% des voix en moyenne sur les 2 découpant la ville. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 14,09% à Saumur le 9 juin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 25% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (5,17%), de Marie Toussaint (4,87%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,04%).

18:42 - L'époustouflante progression de l'extrême droite à Saumur en 5 ans Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera à près de 25% voire plus à Saumur ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Saumur début juin Le résultat de ces législatives fera probablement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Saumur. Le mouvement a attiré 30,92% des votes, face à Valérie Hayer à 18,45% et Raphaël Glucksmann à 14,09%.

14:32 - 33,09% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Saumur Saumur avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,74%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 33,09% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,35% et 8,81% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 39,09% contre 60,91%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel en 2022 Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Saumur il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 17,32% au premier tour, contre 36,40% pour les candidats Ensemble ! En moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Le second tour restera sur cette partition, le parti voyant encore les candidats Ensemble ! L'emporter sur l'ensemble des électeurs.

11:02 - Saumur : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment les habitants de Saumur peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Avec 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 17,4%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (66,52%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 9 269 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,54%) révèle des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,31%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saumur mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,73% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Saumur À Saumur, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,49% au premier tour et seulement 46,14% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saumur ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 72,19% au sein de l'agglomération, à comparer avec une participation de 71,42% au premier tour, c'est-à-dire 13 650 personnes. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?