Résultat des élections législatives 2025 à la Selle-en-Luitré (35133)

Voir aussi :
Sommaire

Des élections législatives en 2025 à la Selle-en-Luitré ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à la Selle-en-Luitré dans cette page.

Résultats législatives 2024 à la Selle-en-Luitré dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de la Selle-en-Luitré.

Résultat 2e tour

Tête de listeListe Circonscription La Selle-en-Luitré
Thierry Benoit (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 66,50% 68,59%
Tangi Marion Rassemblement National 33,50% 31,41%
Participation au scrutin Circonscription La Selle-en-Luitré
Taux de participation 71,35% 76,51%
Taux d'abstention 28,65% 23,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,34% 3,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37% 1,82%
Nombre de votants 64 689 329

Résultat 1er tour

Tête de listeListe Circonscription La Selle-en-Luitré
Thierry Benoit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 41,81% 51,19%
Tangi Marion (Ballotage) Rassemblement National 30,94% 28,27%
Elsa Lafaye (Ballotage) Union de la gauche 25,13% 18,15%
Ludovic Hubert Extrême gauche 1,30% 0,30%
Pascal Thevenet Divers centre 0,62% 1,19%
Gilliatt de Staërck Divers gauche 0,20% 0,89%
Participation au scrutin Circonscription La Selle-en-Luitré
Taux de participation 73,01% 79,07%
Taux d'abstention 26,99% 20,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 0,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81% 0,59%
Nombre de votants 66 186 340

Tous les résultats des législatives de la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Autres communes de la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

En savoir plus sur La Selle-en-Luitré