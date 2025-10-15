Résultat des élections législatives 2025 à la Selle-en-Luitré (35133)
- Législatives 2025 à la Selle-en-Luitré EN DIRECT
- Résultat législatives 2024 à la Selle-en-Luitré
- Bureaux de vote à la Selle-en-Luitré
- La Selle-en-Luitré (toutes les informations sur la ville)
Résultat des législatives à la Selle-en-Luitré (35133) : retrouvez gratuitement les résultats officiels des élections législatives dès publication par le ministère de l'Intérieur
Des élections législatives en 2025 à la Selle-en-Luitré ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à la Selle-en-Luitré dans cette page.
Résultats législatives 2024 à la Selle-en-Luitré dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de la Selle-en-Luitré.
Résultat 2e tour
|Tête de listeListe
|La Selle-en-Luitré
|Circonscription
|Thierry Benoit (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle)
|68,59%
|66,50%
|Tangi Marion Rassemblement National
|31,41%
|33,50%
|Participation au scrutin
|La Selle-en-Luitré
|Circonscription
|Taux de participation
|76,51%
|71,35%
|Taux d'abstention
|23,49%
|28,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,34%
|3,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|1,37%
|Nombre de votants
|329
|64 689
Résultat 1er tour
|Tête de listeListe
|La Selle-en-Luitré
|Circonscription
|Thierry Benoit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle)
|51,19%
|41,81%
|Tangi Marion (Ballotage) Rassemblement National
|28,27%
|30,94%
|Elsa Lafaye (Ballotage) Union de la gauche
|18,15%
|25,13%
|Ludovic Hubert Extrême gauche
|0,30%
|1,30%
|Pascal Thevenet Divers centre
|1,19%
|0,62%
|Gilliatt de Staërck Divers gauche
|0,89%
|0,20%
|Participation au scrutin
|La Selle-en-Luitré
|Circonscription
|Taux de participation
|79,07%
|73,01%
|Taux d'abstention
|20,93%
|26,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|1,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|0,81%
|Nombre de votants
|340
|66 186
Tous les résultats des législatives de la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine
Autres communes de la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine
- Fougères (35300)
- Melesse (35520)
- Maen Roch (35460)
- Saint-Aubin-d'Aubigné (35250)
- Saint-Aubin-du-Cormier (35140)
- Val-Couesnon (35460)
- Lécousse (35133)
- Louvigné-du-Désert (35420)
- Rives-du-Couesnon (35140)
- Sens-de-Bretagne (35490)
- Romagné (35133)
- La Chapelle-Fleurigné (35133)
- Montreuil-sur-Ille (35440)
- Chevaigné (35250)
- Les Portes du Coglais (35460)
- Javené (35133)
- Gosné (35140)
- Saint-Germain-en-Coglès (35133)
- Montreuil-le-Gast (35520)
- Pleine-Fougères (35610)
- Bazouges-la-Pérouse (35560)
- Luitré-Dompierre (35133)
- Mézières-sur-Couesnon (35140)
- Mouazé (35250)
- Saint-Marc-le-Blanc (35460)
- Saint-Sauveur-des-Landes (35133)
- Saint-Georges-de-Reintembault (35420)
- Gahard (35490)
- Saint-Médard-sur-Ille (35250)
- Saint-Ouen-des-Alleux (35140)
- Parigné (35133)
- Beaucé (35133)
- Vieux-Vy-sur-Couesnon (35490)
- La Boussac (35120)
- Landéan (35133)
- Laignelet (35133)
- Saint-Broladre (35120)
- La Bazouge-du-Désert (35420)
- Feins (35440)
- Billé (35133)
- Roz-sur-Couesnon (35610)
- Saint-Hilaire-des-Landes (35140)
- Saint-Germain-sur-Ille (35250)
- Andouillé-Neuville (35250)
- Fleurigné (35133)
- Saint-Rémy-du-Plain (35560)
- Chauvigné (35490)
- Marcillé-Raoul (35560)
- Le Ferré (35420)
- Parcé (35210)
- Mellé (35420)
- Trans-la-Forêt (35610)
- Le Loroux (35133)
- Combourtillé (35210)
- Sougeal (35610)
- La Chapelle-Saint-Aubert (35140)
- Aubigné (35250)
- Sains (35610)
- Saint-Marcan (35120)
- Le Châtellier (35133)
- Broualan (35120)
- Noyal-sous-Bazouges (35560)
- Poilley (35420)
- Saint-Georges-de-Gréhaigne (35610)
- Rimou (35560)
- Vieux-Viel (35610)
- Villamée (35420)
- Romazy (35490)
- Monthault (35420)
- Saint-Christophe-de-Valains (35140)
- Le Tiercent (35460)
- La Selle-en-Luitré (35)
- Ecole primaire à la Selle-en-Luitré
- Maternités à la Selle-en-Luitré
- Crèche à la Selle-en-Luitré
- Salaire à la Selle-en-Luitré
- Impôts à la Selle-en-Luitré
- Dette et budget de la Selle-en-Luitré
- Climat et historique météo de la Selle-en-Luitré
- Accidents à la Selle-en-Luitré
- Délinquance à la Selle-en-Luitré
- Pollution à la Selle-en-Luitré
- Risques naturels à la Selle-en-Luitré
- Nombre de dentistes à la Selle-en-Luitré
- Entreprises à la Selle-en-Luitré
- Prix immobilier à la Selle-en-Luitré
- Référendum à la Selle-en-Luitré