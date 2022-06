Résultat de la législative à Abzac : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Abzac dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:51

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Abzac sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Abzac. En direct 18:51 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée sur la 3e marche à Abzac dimanche dernier La proportion des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une clé du résultat de ces législatives en France. Ces électeurs ont représenté 22,36% des suffrages à Abzac le dimanche 12 juin. Ce score est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 15,75%, 3,02%, 1,33% et 3,11% le 10 avril. Ce qui aboutissait à une réserve de voix de 23,21% du côté de la gauche. 15:30 - À Abzac, la candidature Rassemblement National plébiscitée Grâce à 39,32% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Abzac le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des législatives. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 24,64% des voix. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 22,36% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. 13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Abzac aux législatives ? Plus de la moitié des votants n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 52,86% des personnes aptes à voter à Abzac avaient boudé les urnes. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des élections législatives ? A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1535 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 74,17% étaient allés voter. La participation était de 74,85% au premier tour, c'est-à-dire 1149 personnes. 10:30 - Le résultat final des élections à Abzac sera connu ce dimanche ! Seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours sont en lice dans l'unique circonscription d'Abzac ce 19 juin 2022, pour le second tour des élections législatives 2022. Un niveau de candidatures réduit. Les 1535 votants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 2 bureaux de vote et choisir leur représentant lors de ce second volet.

Résultats des législatives 2022 à Abzac - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Abzac aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Edwige Diaz Rassemblement National Véronique Hammerer Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Abzac - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Abzac

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 11ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Abzac Edwige Diaz (Ballotage) Rassemblement National 39,42% 39,32% Véronique Hammerer (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,72% 24,64% Mathieu Caillaud Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,75% 22,36% Caroline Goguet Ecologistes 2,78% 2,28% Caroline Chalopin Reconquête ! 2,38% 3,42% Bastien Noury Parti radical de gauche 2,32% 2,85% Cecile Picard Les Républicains 1,99% 1,42% Eddie Puyjalon Divers droite 1,34% 1,28% Bruno Grangé Droite souverainiste 1,13% 0,43% Regine Blatter Ecologistes 0,84% 0,57% Zina Ahmimou Divers extrême gauche 0,70% 0,85% Charles Reny Divers 0,64% 0,57% Participation au scrutin Circonscription Abzac Taux de participation 49,15% 47,14% Taux d'abstention 50,85% 52,86% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 2,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,55% Nombre de votants 48 530 726

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Abzac. La candidature Rassemblement National décroche la première position chez les 1540 électeurs inscrits dans la 11ème circonscription de la Gironde et résidant à Abzac. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la totalité des votes au niveau de la 11ème circonscription de la Gironde, 86 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le taux d'abstention s'établit à 53% des citoyens enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune pour la 11ème circonscription de la Gironde, ce qui représente 814 non-votants. Edwige Diaz a rassemblé 39% des votes au sein de la ville. Elle coiffe au poteau Véronique Hammerer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Mathieu Caillaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent respectivement 25% et 22% des votes.

Législatives 2022 à Abzac : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 975 électeurs d'Abzac (33230) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 37,5% des votes au premier tour à Abzac. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,4% et 15,8% des votes. Le choix des électeurs d'Abzac était resté inchangé au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (59,4% des votes), laissant ainsi à Emmanuel Macron 40,6% des voix.