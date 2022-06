Résultat de la législative à Abzac : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Abzac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Abzac Le taux de participation sera immanquablement un facteur important de ce scrutin législatif 2022 à Abzac. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle pourraient entre autres faire avant tout gagner le camp de l'abstention à Abzac. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 535 personnes en âge de voter au sein de la ville, 25,83% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 25,15% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Abzac au premier tour des élections législatives ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 1 975 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections législatives, parmi les 1 469 personnes en âge de voter à Abzac, 41,25% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 38,8% pour le dernier round. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Abzac Si jamais vous tâtonnez encore sur les 12 impétrants au premier tour dans la circonscription d'Abzac, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Abzac

Les élections législatives 2022 auront lieu à Abzac comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Mathieu Caillaud Nouvelle union populaire écologique et sociale Zina Ahmimou Divers extrême gauche Caroline Goguet Ecologistes Caroline Chalopin Reconquête ! Bastien Noury Parti radical de gauche Eddie Puyjalon Divers droite Bruno Grangé Droite souverainiste Regine Blatter Ecologistes Edwige Diaz Rassemblement National Charles Reny Divers Cecile Picard Les Républicains Véronique Hammerer Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Abzac : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 975 électeurs d'Abzac (33230) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 37,5% des votes au premier tour à Abzac. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,4% et 15,8% des votes. Le choix des électeurs d'Abzac était resté inchangé au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (59,4% des votes), laissant ainsi à Emmanuel Macron 40,6% des voix.