En direct

18:44 - Quel résultat à Ajaccio pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Les inscrits d'Ajaccio avaient accordé 14,94% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier round de la présidentielle 2022. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,27% et 1,02% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 19,23% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Ajaccio.

16:30 - À Ajaccio, des sondages aussi révélateurs ? A l'issue du dernier vote, à Ajaccio, Marine Le Pen avait terminé en tête au premier tour de l'élection avec 30,57% des voix, devant Emmanuel Macron à 18,99%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 14,94% et Éric Zemmour à 13,55%. Un résultat à comparer avec ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler la donne et donc le résultat des législatives dans la ville, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Pour rappel la Nupes s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France et France Télévisions). Pendant ce temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives 2022 à Ajaccio Le niveau d'abstention constituera immanquablement un critère décisif de ces législatives à Ajaccio. La crainte d'une résurgence de la pandémie de coronavirus pourrait potentiellement avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants d'Ajaccio. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 36 641 personnes en âge de voter dans la commune, 59,51% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 61,65% au premier tour, soit 22 591 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Ajaccio, les chiffres de l'abstention lors des élections législatives 2022 seront un élément fort Pour comprendre le vote des citoyens de cette agglomération, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 35 224 personnes habilitées à participer à une élection à Ajaccio s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 42,3%), à comparer avec un taux de participation de 41,46% au second round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.