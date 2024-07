Résultat des législatives 2024 à Appietto (20167) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se diriger les supporters du Front populaire à Appietto ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, l'ensemble a récolté 28,06% des voix à l'échelle de la France alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire aux législatives la semaine dernière à Appietto. Le ticket Rassemblement National était en pôle position au premier tour, avec 43,01 % des bulletins. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Laurent Marcangeli (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 24 points à Appietto Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont culminé à plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 24 points ici entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Appietto ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle en pôle position aux législatives il y a deux ans à Appietto Le nombre de bulletins de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche va ainsi être le déterminant pour le second tour de ces législatives 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a ses chances de gagner. Avec 19,19% à Appietto, le RN était en revanche distancé par les 40,00% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives il y a deux ans. A l'issue du second tour,c'est encore Laurent Marcangeli qui glanera le plus de voix, avec 64,58% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Régionaliste à 35,42%.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Appietto ? Ariane Quarena (Rassemblement National) a amassé 43,01% des votes à Appietto dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round des législatives. Laurent Marcangeli (Ensemble ! - Majorité présidentielle) décrochait 27,74%. A la troisième place, Romain Colonna (Régionaliste) obtenait 9,86% des votants. Ariane Quarena était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Corse-du-Sud dans son ensemble, avec cette fois 31,2%, devant Laurent Marcangeli avec 30,7% et Romain Colonna avec 16,84%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives 2024, quelle est la participation à Appietto ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? À Appietto, le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 a été de 36,41%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 57,93% au niveau d'Appietto (2A), à comparer avec un taux d'abstention de 66,84% pour le scrutin de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Appietto, la participation était de 63,59% lors du 1er tour des élections législatives La participation constitue à n'en pas douter l'une des clés des législatives 2024. Dans la commune, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 63,59%. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 62,7% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 65,32% au premier tour, c'est-à-dire 957 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,78% au premier tour et 47,24% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Appietto ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à modifier les décisions que prendront les citoyens d'Appietto.

17:29 - Comprendre l'électorat d'Appietto : un regard sur la démographie locale Dans la commune d'Appietto, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 28% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,08%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (60,22%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 628 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,80%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,27%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 37,61%, comme à Appietto, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.