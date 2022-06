En direct

18:44 - Qui vont élire les supporters de gauche à Albi ? Dans les 33 bureaux de vote d'Albi, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait obtenu 24,51% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,42% et 3,04% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 32,97% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Albi ? À Albi, Emmanuel Macron avait terminé en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 28,46% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,51%. Suivaient, avec 17,27%, Marine Le Pen et enfin, à 6,71%, Éric Zemmour. Les dynamiques nationales des derniers jours chambouleront probablement ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%.

14:30 - Le chiffre phare de ces législatives 2022 à Albi reste la participation Le niveau de participation constituera indiscutablement un facteur clé du scrutin législatif à Albi. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, au second tour de la présidentielle, sur les 33 291 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 29,29% étaient restés chez eux, contre une abstention de 25,71% au premier tour. La crainte d'une résurgence de l'épidémie de covid serait par exemple capable de dépouiller les urnes de leurs électeurs à Albi (81000).

11:30 - À Albi quel était le score de la participation à Albi en 2017 ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 55,08% des personnes en capacité de voter à Albi avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 48,06% pour le deuxième tour.