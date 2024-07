Résultat des législatives 2024 au Sequestre (81990) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La gauche dans la course aussi au Sequestre pour ces élections législatives 2024 ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois a accumulé les points du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les isoloirs. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 28,88% des suffrages au Sequestre. Un score en baisse en comparaison des 31,61% de la Nupes au premier tour en 2022. On saura ce soir si la gauche a fait mieux ou moins bien que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 54,73% à l'époque.

20:58 - Le RN a vivement gagné du terrain au Sequestre Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 23 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle progression. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN soit vainqueur au Sequestre ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 au Sequestre ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera ainsi très commenté à l'échelle locale pour le second tour de cette élection du Parlement. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être l'espoir de s'imposer. Lors des dernières législatives au Sequestre, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 19,3% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 31,61% pour Gérard Poujade (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 54,73%. Gérard Poujade s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Déjà 42,86% pour le RN au Sequestre aux élections législatives Grâce à 42,86% des suffrages, Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) a pris les devants au Sequestre, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du 1er tour des législatives. Margot Lapeyre (Union de la gauche) récupérait 28,88%. A la troisième place, Philippe Bonnecarrere (Divers centre) récupérait 24,72% des électeurs. C'est aussi Frédéric Cabrolier qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 39,53%, devant Philippe Bonnecarrere avec 29,52% et Margot Lapeyre avec 28,37%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les élections européennes au Sequestre ? Au fil des dernières années, les 2 018 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au Sequestre, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 24,71%, plus bas que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, 36,95% des électeurs du Sequestre (81) avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 40,85% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir au Sequestre lors du deuxième tour des législatives ? Au Sequestre, le taux de participation est à n'en pas douter un facteur déterminant de ces législatives. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 au Sequestre s'élevait à 75,29%. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 443 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,65% avaient pris part au vote. La participation était de 83,23% au premier tour, ce qui représentait 1 201 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,63% au premier tour. Au second tour, 54,84% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les populations des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives au Sequestre ?

17:29 - Analyse socio-économique du Sequestre : perspectives électorales Comment les électeurs du Sequestre peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,9%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (68,0%) met en avant l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (9,63%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 790 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (28,07%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,2%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation au Sequestre mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,95% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.