Résultat des législatives à Arleux - Election 2022 (59151) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à Arleux. Les 2398 électeurs d'Arleux votant dans la 17ème circonscription du Nord ont désigné la candidature Rassemblement National dimanche 12 juin. Le taux d'abstention atteint 55% des électeurs habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (soit 1 080 votants). Les électeurs des 27 autres communes composant la 17ème circonscription du Nord voteront-ils comme ceux d'Arleux ? Thibaut Francois a amassé 45% des suffrages. Il coiffe au poteau Dimitri Houbron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Cyril Grandin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent dans l'ordre 22% et 15% des voix.

Pour ces nouvelles élections à Arleux, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau de Vote N 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 12 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit un peu plus que la moyenne dans le pays.

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 3 226 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des législatives de 2017, sur les 2 288 inscrits sur les listes électorales à Arleux, 57,04% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 47,33% au tour deux.

À Arleux, l'un des facteurs principaux de ces législatives sera indéniablement le niveau d'abstention. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,53% dans la commune. L'abstention était de 23,65% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les tarifs de l'essence et du gaz pourraient en effet éloigner les citoyens d'Arleux des urnes.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 12,0% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote d'Arleux le dimanche 10 avril. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,9% et 1,34% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 15,24% à Arleux pour ces légilsatives.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 45% des votes au premier tour à Arleux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et celui qui endossa le costume du 3e homme de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 20% et 12% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens d'Arleux avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 67% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 33% des suffrages. Les citoyens de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les citoyens d'Arleux (59) reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ?