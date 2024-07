Résultat des législatives 2024 à Douai : les premiers chiffres du 2e tour

Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? Comme expliqué dans le précédent message, la participation au 1er round des élections législatives à Douai était de 57,04%, plus importante que celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 26 381 personnes en âge de voter à Douai s'étaient effectivement rendues aux urnes (soit 45,17%), à comparer avec un taux de participation de 43,41% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

17:29 - Douai : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Au cœur de la campagne électorale législative, Douai se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 39 648 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 2 782 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 24 906 foyers fiscaux. Dans la ville, 17,88% des résidents sont des enfants, et 22,37% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 2 134 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2115,34 € par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 22,53%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Douai, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.