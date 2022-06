Résultat des législatives à Auby - Election 2022 (59950) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Auby

Le résultat des élections législatives 2022 à Auby est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 17ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier round de l' élection législative à Auby. C'est la candidature Rassemblement National qui a récolté le plus de suffrages de la part des habitants d'Auby votant dans la 17ème circonscription du Nord. Au niveau de la ville, Thibaut Francois a collecté 35% des votes. En 2e place, Cyril Grandin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 31% des votes. Dimitri Houbron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupère 11% des voix. Le niveau de l'abstention représente 57% des électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 2 809 non-votants. Cependant, le résultat de la législative dans la 17ème circonscription du Nord peut encore basculer si les électeurs des 27 autres communes qui la composent votent différemment de ceux d'Auby.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Auby Thibaut Francois Rassemblement National 32,82% 34,80% Dimitri Houbron Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,13% 10,98% Cyril Grandin Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,91% 30,74% Romain Boulant Union des Démocrates et des Indépendants 5,33% 2,55% Valérie Norreel Reconquête ! 3,05% 1,62% Isabelle Maman Ecologistes 2,66% 2,25% Marion T'Hooft Parti radical de gauche 2,09% 7,89% Thibault Bruni Droite souverainiste 1,86% 1,57% Cédric Fluckiger Divers extrême gauche 1,49% 2,11% Christian Delannoy Divers extrême gauche 1,48% 2,65% Jean-Luc Frydman Divers 1,39% 1,08% Dominique Garaud Divers droite 0,78% 1,76% Participation au scrutin Circonscription Auby Taux de participation 43,99% 42,63% Taux d'abstention 56,01% 57,37% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76% 1,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,77% Nombre de votants 32 402 2 087

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Auby sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Quel résultat aux législatives d'Auby pour les Insoumis et leurs alliés ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était déroulée seulement à Auby. Les reports des suffrages d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,1% et 0,99% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc se fixer un total théorique de 34,67% à Auby pour ce premier tour. 16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Auby ? Les dynamiques nationales des dernières semaines se répercuteront probablement à Auby ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le Rassemblement national a courru après les 20%. Or le président avait obtenu 13,65% des voix à Auby, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen s'était hissée à 38,82% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 32,58% (contre 22%). 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Auby ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Auby, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique pourraient en effet dépouiller les urnes de leurs citoyens à Auby (59950). En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 879 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 28,85% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 26,11% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Auby ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. L'observation des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, 61,37% des personnes en âge de voter à Auby avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 56,55% au deuxième round. 09:30 - Les infos clés des élections législatives à Auby Ces élections législatives 2022 sont donc lancées ! À Auby, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 12 candidats qui s'affrontent pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 4879 inscrits d'Auby ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 6 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Législatives 2022 à Auby : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives à Auby (59) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 38,8% des votes au premier tour à Auby, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui fut le 3e homme de l'élection de 2022 et le fondateur du parti "La République En Marche" avaient obtenu 32,6% et 13,7% des suffrages. Le choix des habitants d'Auby était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (62,0% des suffrages), cédant par conséquent à Emmanuel Macron 38,1% des suffrages.