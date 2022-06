Résultat de la législative à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien : en direct

En direct

17:18 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,67% des suffrages. A la suite, se hissait Emmanuel Macron à 25,37%, puis Jean-Luc Mélenchon à 21,49% et Éric Zemmour à 5,67%. Les tendances nationales des derniers jours viendront probablement chambouler la situation et donc le résultat des législatives à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or la majorité présidentielle a baissé tout près de de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - À Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, le chiffre phare de ces élections législatives reste la participation À Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, la participation constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022. La peur d'une résurgence du covid-19 ainsi que ses répercussions sur l'économie française et la santé publique sont par exemple capables d'impacter le taux de participation à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 75,16% des personnes aptes à voter dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 77,07% au premier tour, soit 2 900 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Auneau-Bleury-Saint-Symphorien quels étaient les chiffres de l'abstention à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien en 2017 ? Comment votent généralement les habitants de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 47,41% des personnes en capacité de participer à une élection à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien avaient pris part à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 39,74% pour le round deux. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.