Résultat des législatives 2024 à Béville-le-Comte (28700) – 2e tour [PUBLIE]

Une autre source de doute qui accompagne ces élections sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire au premier tour. Le bloc a obtenu un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Béville-le-Comte, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,67% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 21,84% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas séduit plus d'électeurs à Béville-le-Comte ces dernières années

Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Béville-le-Comte semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas avancé dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont illustré cette poussée…