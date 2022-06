Résultat de la législative à Avesnes-sur-Helpe : en direct

12/06/22 11:28

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Avesnes-sur-Helpe sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:28 - Quelques données clés pour les législatives à Avesnes-sur-Helpe 18 candidats ont postulé dans les 2 circonscriptions d'Avesnes-sur-Helpe aujourd'hui, pour le premier round des élections législatives 2022. Un niveau de candidatures supérieur à celui du reste du pays (10 candidatures le plus souvent). Et les 2903 citoyens de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 4 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de ce premier round.

Résultat des élections législatives 2022 à Avesnes-sur-Helpe

Les élections législatives 2022 auront lieu à Avesnes-sur-Helpe comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

La ville d'Avesnes-sur-Helpe comprend 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives 2022. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives : 3ème circonscription du Nord 12ème circonscription du Nord

Candidats dans la 3ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Sophie Villette Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc Dehondt Ecologistes Benjamin Saint-Huile Divers gauche Jessica Wattiez Reconquête ! Marie-Claude Rondeaux Divers extrême gauche Nicolas Leblanc Les Républicains Christophe Di Pompeo Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sandra Delannoy Rassemblement National Irène Safai Droite souverainiste

Candidats dans la 12ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Simon Flahaut Reconquête ! Malik Yahiatene Nouvelle union populaire écologique et sociale Laurent Lehrhaupt Divers extrême gauche Michaël Taverne Rassemblement National Claude Dupont Les Républicains Geoffrey Denis Droite souverainiste Ludovic Lussiez Divers droite Grégory Pamart Divers Anne Laure Cattelot Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Avesnes-sur-Helpe : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 32,9% des votes au premier tour à Avesnes-sur-Helpe, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et celui qui fut le troisième homme de la dernière élection avaient obtenu 24,8% et 21,1% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés d'Avesnes-sur-Helpe avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 56,5% des suffrages, laissant donc à Emmanuel Macron 43,5% des suffrages. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 4 487 citoyens d'Avesnes-sur-Helpe (59) seront amenés à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022.