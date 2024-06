En direct

19:48 - Quel candidat vont adopter les électeurs de gauche à Avesnelles ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Avesnelles, le binôme Nupes avait en effet obtenu 19,08% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,54% pour Yannick Jadot, 4,04% pour Fabien Roussel et 1,03% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 7,17% à Avesnelles. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 15% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (3,71%), de Marie Toussaint (2,6%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,46%).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 13 points à Avesnelles Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de scores. Mais quelques grandes directions se distinguent… Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 36% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Avesnelles au début du mois ? Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Avesnelles, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris la première place, glanant 46,48% des voix face à Valérie Hayer à 14,46% et Raphaël Glucksmann à 7,17%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Avesnelles lors de la dernière présidentielle La présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Avesnelles lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 36,32% des voix au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,43% et 15,15% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 5,55% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 57,29%, devant Emmanuel Macron à 42,71%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel en 2022 A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des élections législatives2024 sera très scruté. Aux législatives en 2022 à Avesnelles, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 28,16% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 34,87% pour Anne Laure Cattelot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (54,08%). Anne Laure Cattelot s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Avesnelles : ce qu'il faut savoir La structure démographique et socio-économique d'Avesnelles détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,07% et une densité de population de 196 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (73,08%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 766 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,54%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,93%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Avesnelles mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 40,39% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - L'abstention aux élections législatives à Avesnelles (59440) L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention à Avesnelles (59440). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 40,96% au premier tour et seulement 42,73% au second tour. Quelle sera la participation à Avesnelles cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 69,47% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 72,11% au second tour, soit 1 337 personnes. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des familles pourraient renforcer l'engagement civique des citoyens d'Avesnelles.