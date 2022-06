En direct

19:04 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Bassillac et Auberoche ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des questions clés de ces élections législatives, à Bassillac et Auberoche comme dans le reste du pays. Le candidat de gauche avait enregistré 19,73% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,46% et 2,4% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 25,59% à Bassillac et Auberoche pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Bassillac et Auberoche ? Le président avait obtenu 23,22% des voix à Bassillac et Auberoche, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. La candidate du Front national était grimpée à 27,48% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,73% (contre 22%). Les indications nationales des ultimes semaines infléchiront certainement cette donne lors des législatives à Bassillac et Auberoche ce dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Bassillac et Auberoche ? La participation constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Bassillac et Auberoche. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, 18,5% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 15,3% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple susceptible de pousser les habitants de Bassillac et Auberoche (24330) à rester chez eux.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Bassillac et Auberoche lors des législatives 2022 ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents scrutins. En 2017, durant les élections législatives, 3 596 inscrits sur les listes électorales de Bassillac et Auberoche avaient participé au vote au premier tour (soit 54,12%). Le taux de participation était de 47,16% pour le second tour.