17:57 - Élections législatives à Boulazac Isle Manoire : impact de la démographie et de l'économie locale

A mi-chemin des législatives, Boulazac Isle Manoire regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 697 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 812 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (14,35%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 378 personnes (3,52%) apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 527 €/an, la ville aspire à un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Boulazac Isle Manoire contribue à édifier l'avenir de la France.