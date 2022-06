Résultat de la législative à Beauzelle : en direct

12/06/22 10:58

Pour ces législatives de 2022 à Beauzelle, les 6 bureaux de vote (de Groupe scolaire « Les Chênes » à Groupe scolaire « Les Chênes ») ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 5028 électeurs à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 27% des votes au premier tour à Beauzelle. L'ancien banquier de chez Rothschild avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 24% et 18% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Beauzelle avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 65% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 35% des suffrages. Le président des Français sera-t-il en mesure d'avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a obtenus dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Quel candidat mettront en tête des résultats des élections législatives les 6 756 citoyens habitant à Beauzelle à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?