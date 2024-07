Résultat des législatives à Toulouse : les premiers chiffres EN DIRECT

Voici les résultats de ce second tour crucial des élections législatives 2024, à l'échelle nationale. Ces résultats fournis par l'Ifop en nombre de sièges demeurent encore incertains. Selon les instituts, le RN est en tête en nombre de sièges et parfois le NFP est placé en tête avec le RN troisième.

Selon nos confrères de France Bleu, le préfet de la Haute-Garonne Pierre-André Durand a interdit les manifestations et rassemblements dans l'hypercentre de Toulouse ce dimanche soir à 18 heures et à l'issue du second tour de ces élections législatives cruciales. Les boulevards de Strasbourg, d'Arcole, les allées François Verdier et Charles de Fitte, les ponts Saint-Michel et des Catalans sont concernés par l'interdiction.

16:13 - Toulouse : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

En pleine campagne électorale législative, Toulouse est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 29,88% de cadres pour 504 078 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 51 603 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 112 270 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 46% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 15,92% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les 58 491 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2534,85 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,25%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Toulouse, où les moins de 30 ans correspondent à 46% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.