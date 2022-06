Résultat de la législative à Berson : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Berson dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:56

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Berson sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Berson. En direct 18:56 - La Nupes était arrivée en 3e position à Berson il y a 7 jours La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait potentiellement viser 25,71% à Berson avant ces élections légilsatives. Soit le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat insoumis dans la circonscription a pourtant obtenu 23,03% des suffrages dans la localité dimanche dernier. La Nupes avait ainsi terminé dans les trois premiers. 15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des élections à Berson ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale dissimulent parfois des réalités locales délicates, comme par exemple à Berson. Grâce à 38,94% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Berson le 12 juin dernier pour le 1er tour de l'élection législative. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoivent dans l'ordre 28,72% et 23,03% des votes. 13:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Berson Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 79,16% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,99% au premier tour, soit 1187 personnes. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Dimanche dernier, 53,0% des électeurs inscrits à Berson avaient pris part au scrutin. 10:30 - C'est parti à Berson ! Les résultats définitifs des législatives 2022 à Berson devraient être dévoilés peu de temps après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on se rendra compte assez rapidement qui des candidats qualifiés aura son ticket pour l'Assemblée.

Résultats des législatives 2022 à Berson - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Berson aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Edwige Diaz Rassemblement National Véronique Hammerer Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Berson - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Berson

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 11ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Berson Edwige Diaz (Ballotage) Rassemblement National 39,42% 38,94% Véronique Hammerer (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,72% 28,72% Mathieu Caillaud Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,75% 23,03% Caroline Goguet Ecologistes 2,78% 2,07% Caroline Chalopin Reconquête ! 2,38% 0,91% Bastien Noury Parti radical de gauche 2,32% 1,55% Cecile Picard Les Républicains 1,99% 2,46% Eddie Puyjalon Divers droite 1,34% 0,78% Bruno Grangé Droite souverainiste 1,13% 0,65% Regine Blatter Ecologistes 0,84% 0,26% Zina Ahmimou Divers extrême gauche 0,70% 0,13% Charles Reny Divers 0,64% 0,52% Participation au scrutin Circonscription Berson Taux de participation 49,15% 53,00% Taux d'abstention 50,85% 47,00% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,40% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,25% Nombre de votants 48 530 786

Le résultat de la législative 2022 à Berson est officiel. À Berson, les 1483 citoyens rattachés à la 11ème circonscription de la Gironde ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. Dans la commune, Edwige Diaz a collecté 39% des suffrages. Elle ressort devant Véronique Hammerer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Mathieu Caillaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent respectivement 29% et 23% des voix. La participation parmi les habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune au niveau de la 11ème circonscription de la Gironde atteint 53%. Ces données ne traduisent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 11ème circonscription de la Gironde : 86 autres communes contribuent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Législatives 2022 à Berson : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 33% des voix au premier tour à Berson, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24% et 17% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Berson avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 53% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 47% des voix. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 1 838 citoyens de Berson (33) seront incités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat soutiendront-ils ?