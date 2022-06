Résultat de la législative à Berson : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Berson dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Berson sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Berson reste la participation À Berson, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera indiscutablement l'étendue de la participation. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Au second tour de la dernière présidentielle, 20,84% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,01% au premier tour. Le conflit russo-ukrainien et ses conséquences en matière économique et énergétique sont de nature à de faire baisser le pourcentage de participation à Berson (33390). 11:30 - À Berson, les chiffres de l'abstention lors des élections législatives 2022 seront un élément essentiel Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Au cours des dernières années, les 1 838 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, 52,66% des électeurs de Berson s'étaient rendus aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 48,04% au dernier round. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Berson L'élection se déroule depuis les premières heures du matin à Berson et il y a encore de la marge pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Berson

Les élections législatives 2022 auront lieu à Berson comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Mathieu Caillaud Nouvelle union populaire écologique et sociale Zina Ahmimou Divers extrême gauche Caroline Goguet Ecologistes Caroline Chalopin Reconquête ! Bastien Noury Parti radical de gauche Eddie Puyjalon Divers droite Bruno Grangé Droite souverainiste Regine Blatter Ecologistes Edwige Diaz Rassemblement National Charles Reny Divers Cecile Picard Les Républicains Véronique Hammerer Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Berson : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 33% des voix au premier tour à Berson, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24% et 17% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Berson avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 53% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 47% des voix. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 1 838 citoyens de Berson (33) seront incités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat soutiendront-ils ?