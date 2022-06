Résultat des législatives à Blagnac - Election 2022 (31700) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Blagnac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Garonne

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Garonne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l'élection législative à Blagnac. À Blagnac, les 16306 habitants votant dans la 1ère circonscription de la Haute-Garonne se sont prononcés pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Blagnac. Les citoyens de 4 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le niveau de la participation parmi les habitants inscrits sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Haute-Garonne atteint 55% (7 362 non-votants). Hadrien Clouet a enregistré 32% des voix au niveau de l'agglomération. Pierre Baudis (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Cathy Marsal (Rassemblement National) récupèrent dans l'ordre 31% et 12% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Blagnac Hadrien Clouet Nouvelle union populaire écologique et sociale - 31,62% Pierre Baudis Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 31,12% Cathy Marsal Rassemblement National - 11,74% Pierre Nicolas Bapt Parti radical de gauche - 8,79% Aude Battistella Reconquête ! - 5,33% Evelyne Boujat Régionaliste - 3,55% Oscar Castillo-Mendegris Les Républicains - 3,43% Jacques Rocca Divers centre - 2,10% Benjamin Combes Ecologistes - 1,52% Olivier Le Penven Divers extrême gauche - 0,79% Georges Picard Divers extrême gauche - 0,00% Participation au scrutin Circonscription Blagnac Taux de participation - 54,85% Taux d'abstention - 45,15% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,41% Nombre de votants - 8 944

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Blagnac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:46 - Quel candidat vont adopter les supporters de gauche à Blagnac ? Avec un score de 26,07% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection n'avait eu lieu qu'à Blagnac. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,19% et 2,9% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total théorique de 35,16% pour la Nupes. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Blagnac ? Avec 30,66% des votes exprimés, au premier tour à Blagnac, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection à l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 26,07%, devançant Marine Le Pen à 14,05% et Éric Zemmour à 6,78%. Les indications nationales des dernières heures viendront certainement chambouler cette donne et donc le résultat des législatives à Blagnac dimanche. Il faut se rappeler que l'alliance LREM-Ensemble est tombée à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Blagnac ? À Blagnac, l'une des clés de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter l'abstention. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 24,45% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 19,56% au premier tour. La flambée des prix qui alourdit le budget des foyers français est par exemple susceptible de relativiser l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Blagnac (31700). 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Blagnac à l'occasion du premier tour des élections législatives ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. L'observation des résultats des consultations politiques passées est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 53,69% des personnes habilitées à voter à Blagnac avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 45,57% pour le dernier round. 09:30 - Cent vingt minutes de plus pour choisir à Blagnac Pour ce premier tour des législatives, la métropole de Blagnac profite d'une dérogation de 2 heures l'autorisant à fermer ses bureaux de vote à 20 heures contre 18h. Un laps de temps heureux pour certains votants qui peineraient à faire leur choix sur les 11 candidats de la seule circonscription couvrant le territoire.

Législatives 2022 à Blagnac : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Blagnac (31700) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 30.66% des suffrages au premier tour à Blagnac. Le locataire de l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 26.07% et 14.05% des voix. Le choix des électeurs de Blagnac était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (70.71% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 29.29% des suffrages. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?